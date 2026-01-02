5°C
Onrust rond moge­lij­ke ont­sla­gen bij Stad Menen

Angelique Declercq

In Menen is er onrust ontstaan over plannen van de stad. Die zou een twintigtal jobs schrappen. Maar de stad stelt gerust: er vallen niet zomaar naakte ontslagen. Er verandert wel één en ander, maar ze zal niemand zomaar ontslaan. De reorganisatie maakt deel uit van het meerjarenplan van de stad.

Volgens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met bevoegdheid personeel, Angelique Declercq, is er dus geen sprake van ontslagen. "Ik was even geschrokken van de commotie, omdat er gezegd wordt dat er 20 ontslagen zullen vallen, maar dat klopt helemaal niet."

Binnen het kader van het meerjarenplan zullen wel een aantal functies veranderen. Er wordt volgens Angelique Declercq gekeken welke andere functies de medewerkers in de plaats kunnen doen binnen de stadsorganisatie. "Er verdwijnen functies, maar er komen ook andere bij."

Leonie Delodder

