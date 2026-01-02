Volgens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met bevoegdheid personeel, Angelique Declercq, is er dus geen sprake van ontslagen. "Ik was even geschrokken van de commotie, omdat er gezegd wordt dat er 20 ontslagen zullen vallen, maar dat klopt helemaal niet."

Binnen het kader van het meerjarenplan zullen wel een aantal functies veranderen. Er wordt volgens Angelique Declercq gekeken welke andere functies de medewerkers in de plaats kunnen doen binnen de stadsorganisatie. "Er verdwijnen functies, maar er komen ook andere bij."