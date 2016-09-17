Voor de constructie werd onder huizen en straten geboord. De pijpleiding ligt op het diepste punt 37 meter onder de grond. Een stoutmoedige onderneming, dat wel, maar het bleek in 2016 de enige uitweg om in de historische stadskern te kunnen blijven produceren. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Het zorgt er ook voor dat er veel minder vrachtwagens naar de stad moeten komen. Onze CO₂-uitstoot in de stad is door dit project sterk gedaald.”

Vandaag gaat 40 procent van het bier van De Halve Maan naar het buitenland: naar de buurlanden, maar ook naar de VS, China en Brazilië.