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Brugge

Tien jaar na aan­leg blijft Brug­se bier­pijp­lei­ding een wereldprimeur

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De bierpijpleiding van Brouwerij De Halve Maan in Brugge bestaat tien jaar. Ze was in 2016 een wereldprimeur, en is dat vandaag nog altijd. De ondergrondse leiding verbindt de brouwerij in de historische stadskern met de bottelarij, 3,3 kilometer verderop aan de stadsrand. 

De bierpijpleiding ligt letterlijk aan de basis van de groei van het bedrijf. Zonder de leiding liep het bedrijf in de binnenstad vast. En dus werd een visionaire, maar vooral ook een gewaagde oplossing bedacht. Xavier Vanneste, Brouwerij De Halve Maan: “Dat maakt dat we blijven groeien, dat we een aantal jaar later die bottelarij hebben kunnen plaatsen, opnieuw een grote stap voor ons. Maar dat is uiteindelijk allemaal dankzij die pijpleiding. Zonder die pijpleiding was dat niet mogelijk geweest.”

2016-09-17 00:00:00 - 'Zot feest' bij start van bierleiding
Nieuws

'Zot feest' bij start van bierleiding

Minder vrachtwagens

Voor de constructie werd onder huizen en straten geboord. De pijpleiding ligt op het diepste punt 37 meter onder de grond. Een stoutmoedige onderneming, dat wel, maar het bleek in 2016 de enige uitweg om in de historische stadskern te kunnen blijven produceren. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Het zorgt er ook voor dat er veel minder vrachtwagens naar de stad moeten komen. Onze CO₂-uitstoot in de stad is door dit project sterk gedaald.”

Vandaag gaat 40 procent van het bier van De Halve Maan naar het buitenland:  naar de buurlanden, maar ook naar de VS, China en Brazilië.

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"Onze CO₂-uitstoot in de stad is door dit project sterk gedaald.”

Dirk De fauw, burgemeester Brugge

Reportage rond ingebruikname (archief 15 september 2016)

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Brugse Zot

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