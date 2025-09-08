Heel wat bezoekers zakken speciaal af naar Brugge om hun smaakpapillen te verwennen. “We komen helemaal uit Nottingham om Belgische bieren te ontdekken”, vertellen Melissa en Kerry, twee bierliefhebbers uit Engeland.

De aanwezige brouwers zijn blij met de interesse. “Het is fantastisch om ons bier aan zo’n groot publiek te kunnen tonen”, zegt Bram Neudt, bierbrouwer.

