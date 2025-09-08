19°C
Bier­fes­ti­val met 461 bie­ren lokt zowel Bel­gen als bui­ten­lan­ders naar Brugge

Bierfestival02

Het beurscentrum van Brugge staat dit weekend helemaal in het teken van bier. Op de 17de editie van het Brugs bierfestival presenteren vijftig brouwerijen samen maar liefst 461 verschillende soorten bieren. Van klassiekers tot verrassende nieuwigheden, voor iedereen is er wel iets lekkers. 

Heel wat bezoekers zakken speciaal af naar Brugge om hun smaakpapillen te verwennen. “We komen helemaal uit Nottingham om Belgische bieren te ontdekken”, vertellen Melissa en Kerry, twee bierliefhebbers uit Engeland.

De aanwezige brouwers zijn blij met de interesse. “Het is fantastisch om ons bier aan zo’n groot publiek te kunnen tonen”, zegt Bram Neudt, bierbrouwer.

Slushy-bier

Nieuw dit jaar is een slushy-bier: een bier dat geserveerd wordt in een slushy-machine. Er zijn verschillende varianten: sour, stout of IPA. Volgens kenners is het een trend uit de VS en de Scandinavische landen. 

Wout Bernaert
Gianni Seeuws

