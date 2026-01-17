“Dit is onze veilige haven”: ook bezorgdheid in buitengewoon onderwijs over plannen Demir
Leerlingen en leerkrachten van Ter Sterre Campus Oostnieuwkerke hebben actie gevoerd tegen de plannen van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir om meer jongeren uit het buitengewoon onderwijs naar het regulier onderwijs te laten doorstromen. Volgens hen is een kleinschalige schoolomgeving net essentieel voor leerlingen met autisme.
Met slogans en zelfgemaakte borden maakten zo’n zestig leerlingen van Ter Sterre duidelijk dat hun campus voor hen een veilige haven is. De jongeren volgen weliswaar les in de A-stroom, maar vrezen dat een overstap naar het regulier onderwijs voor te veel stress zou zorgen.
"Dat werkt niet voor ons, en ook de leerlingen in het gewoon onderwijs krijgen dan niet de kwalitatieve lessen die ze verdienen.”
“Specifiek over inclusief onderwijs vind ik dat geen goed idee”, zegt leerling Marlies Warlop. “Dat brengt gewoon heel veel stress met zich mee. Dat werkt niet voor ons, en ook de leerlingen in het gewoon onderwijs krijgen dan niet de kwalitatieve lessen die ze verdienen.”
"Educatief en rustig"
Ook het gebrek aan inspraak baart de leerlingen zorgen. “We zijn niet zo blij met het beleid van Zuhal Demir”, vult Lowiek Desmet aan. “Ze gaat niet vaak in gesprek met leerlingen. Wij en ook de leerkrachten hebben weinig inspraak.”
Een grotere protestactie buitenshuis werd overwogen, maar bleek moeilijk. “We hebben eraan gedacht om te gaan protesteren in Brussel, Kortrijk of Gent”, zegt Jules Vansteenkiste. “Maar dat is niet altijd auti-vriendelijk, met veel lawaai en prikkels. Daarom hebben we het educatief en rustig op school gehouden.”
"Zuhal, je moet luisteren"
De campus in Oostnieuwkerke is volledig afgestemd op jongeren met autisme, met onder meer kleine klasgroepen van maximaal acht leerlingen. De actie kwam er op vraag van de leerlingen zelf. “Ik ben enorm trots op hen”, zegt Jidske Schollier van Ter Sterre. “Er is veel engagement en alles is respectvol en constructief verlopen.”
Tot slot is er ook een rechtstreekse boodschap voor de minister. “Zuhal, we weten dat je het de laatste tijd moeilijk hebt”, besluit leerling Jay Van Landuyt. “Maar we vinden vooral dat je moet luisteren.”