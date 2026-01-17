Ook het gebrek aan inspraak baart de leerlingen zorgen. “We zijn niet zo blij met het beleid van Zuhal Demir”, vult Lowiek Desmet aan. “Ze gaat niet vaak in gesprek met leerlingen. Wij en ook de leerkrachten hebben weinig inspraak.”

Een grotere protestactie buitenshuis werd overwogen, maar bleek moeilijk. “We hebben eraan gedacht om te gaan protesteren in Brussel, Kortrijk of Gent”, zegt Jules Vansteenkiste. “Maar dat is niet altijd auti-vriendelijk, met veel lawaai en prikkels. Daarom hebben we het educatief en rustig op school gehouden.”