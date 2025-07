Toch neemt de stad Brugge geen enkel risico. “We hebben een asbestdeskundige aangesteld die een bodemonderzoek zal uitvoeren en een perimeter instelt om te controleren of er asbest in de omgeving is verspreid”, zegt schepen van Ruimtelijke Planning Mathijs Goderis. “We gaan ervan uit dat die verspreiding minimaal is, zeker niet tot in de woningen. Maar we willen het zekere voor het onzekere nemen.”

De stad nam ook meteen contact op met Ovam en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en laat ook enkele testen uitvoeren in de nabijgelegen woningen. “We begrijpen dat de mensen ongerust zijn en willen hen geruststellen”, aldus Goderis.