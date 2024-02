“Binnen de zachte bestemmingen is de opgave het grootst in de provincie West-Vlaanderen,” zegt het rapport. Diksmuide en Ieper geven het meest zachte ondergrond op.” Onze provincie had drie jaar geleden al een verhardingsgraad van 14,7 procent, dat is de verhouding van het percentage van de totale oppervlakte.

Vijftien van de twintig gemeenten met de meeste verharding per inwoner liggen in West-Vlaanderen. Lo-Reninge en Alveringem hebben de meeste verharding per inwoner. Mesen en Spiere-Helkijn zijn twee van de enige drie gemeenten in Vlaanderen die over de periode 2013-2021 een netto ontharding laten optekenen.

Mesen en Spiere-Helkijn zijn kleine faciliteitengemeenten met heel weinig inwoners. Ook Blankenberge heeft een lage verhardingssnelheid.



De conclusie van het Betonrapport voor West-Vlaanderen: "De provincie kampt met een zeer hoge verhardingsgraad per inwoner en zeer veel verharding in zachte bestemmingen. De grootste uitdaging voor West-Vlaanderen ligt bij ontharding binnen de zachte bestemmingen, met name het landbouwgebied."