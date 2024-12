Het ongeval gebeurde in oktober vorig jaar. De bestuurder van de vuilniswagen had in de ochtendspits de vrouw van 23 niet opgemerkt. Zij was te voet op weg naar het werk. De hulpdiensten reanimeerden haar ter plaatse, maar in het ziekenhuis overleed ze aan haar verwondingen. De bestuurder reed niet te snel en was niet onder invloed. Z’n werkgever is mee aansprakelijk gesteld omdat een camera in de vuilniswagen niet werkte.