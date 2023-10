Vrouw belandt onder vuilniswagen: slachtoffer overleden

Het ongeval gebeurde rond 7u15 in het centrum van Waregem. De chauffeur van de vuilniswagen was achteruit aan het rijden terwijl twee collega's van de chauffeur het verkeer tegenhielden. Maar op dat moment kwam ook een voetganger het kruispunt opgewandeld. Ze belandde onder het gevaarte en moest door de hulpdiensten gereanimeerd worden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Daar is ze intussen overleden.



De bestuurder van de vuilniswagen bleef ongedeerd maar hij en zijn collega's waren diep onder de indruk.

Het parket onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.