Ledegem

Bestuur­der blaast posi­tief nadat hij pro­beer­de weg te vluch­ten in maïs­veld na onge­val in Ledegem

Ongeval Ledegem

Een 23-jarige man uit Menen veroorzaakte donderdagavond in Ledegem een opmerkelijk incident toen hij met zijn wagen van de weg raakte en in een maïsveld belandde. In plaats van hulp te zoeken, vluchtte hij te voet het veld in, waarop de politie een grootschalige zoektocht startte. Uiteindelijk werd de bestuurder ingerekend en legde hij ook nog een positieve alcoholtest af. 

Volgens de politie reed de 23-jarige bestuurder uit Menen met een hoge snelheid en gaf hij aan een kruispunt geen voorrang, de witte wagen kwam zo in botsing met een zwarte bestelwagen. Beide voertuigen liepen veel schade op en in plaats van ter plaatse te blijven, vluchtte de persoon uit de witte auto het dichtbegroeide maïsveld in. 

De politie zette een uitgebreide zoekactie op touw. Hierbij werden zowel een speurhond als een drone ingezet om de omgeving systematisch te doorzoeken. Dankzij deze middelen kon de bestuurder even later worden opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding bleek dat de man onder invloed van alcohol was. Hij legde een positieve ademtest af, wat het vermoeden van rijden onder invloed bevestigde. De bestuur is meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De andere betrokkene in de bestelwagen raakte lichtgewond en had wat last aan het been.

Ledegem 3
Ledegem 2
Ongeval Ledegem
De redactie
Ongeval

