Volgens de politie reed de 23-jarige bestuurder uit Menen met een hoge snelheid en gaf hij aan een kruispunt geen voorrang, de witte wagen kwam zo in botsing met een zwarte bestelwagen. Beide voertuigen liepen veel schade op en in plaats van ter plaatse te blijven, vluchtte de persoon uit de witte auto het dichtbegroeide maïsveld in.

De politie zette een uitgebreide zoekactie op touw. Hierbij werden zowel een speurhond als een drone ingezet om de omgeving systematisch te doorzoeken. Dankzij deze middelen kon de bestuurder even later worden opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding bleek dat de man onder invloed van alcohol was. Hij legde een positieve ademtest af, wat het vermoeden van rijden onder invloed bevestigde. De bestuur is meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De andere betrokkene in de bestelwagen raakte lichtgewond en had wat last aan het been.

