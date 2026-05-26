Het ongeval gebeurde iets na 3 uur ter hoogte van de brug aan de Roeselarestraat in Ardooie. Om een nog onbekende reden week de bestuurder van de rijbaan af. Daarna botste de wagen met zware kracht tegen een brugpijler.

De klap was bijzonder hevig. Het voertuig brak in twee en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Berm doorzocht

In de wagen was ook een kinderzitje aanwezig. Daarom doorzocht de brandweer uit voorzorg de brede berm rond de plaats van het ongeval. Er werd niemand anders aangetroffen.

Door het ongeval kwamen brokstukken op de rijweg terecht. In de richting van Brugge bleef tijdelijk alleen de pechstrook vrij voor het verkeer. Omdat het ongeval ’s nachts gebeurde, bleef de verkeershinder beperkt.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.