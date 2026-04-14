Bescherming van rundveebedrijven: landbouwminister Clarinval kondigt aan dat 200.000 vaccins tegen Nodulaire Dermatose (LSD) zijn aangekomen
Illustratiebeeld
De 200.000 doses uit de strategische voorraad vaccins tegen nodulaire dermatose (Lumpy Skin Disease, LSD) zijn in België. Dit is een concrete en belangrijke stap in de uitvoering van de strategie ter bescherming van onze runderen tegen deze ziekte.
Sciensano, het wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid, analyseert en valideert de vaccins momenteel. Tegelijkertijd rondt de fabrikant de bijsluiters in de twee landstalen af, volgens de huidige vereisten. Deze bijsluiters zouden binnen de komende weken beschikbaar moeten zijn. Zodra Sciensano de validatie verstuurt en de bijsluiters conform zijn, komt het vaccin officieel in voorraad en is het klaar voor inzet.
Onmiddellijke beschikbaarheid
Het is belangrijk te benadrukken dat, indien de sanitaire situatie dit vereist, het vaccin onmiddellijk klaar is voor gebruik. De bescherming van onze veehouders en hun runderen blijft prioriteit. De temperaturen stijgen en de populatie van vectoren, namelijk stekende insecten, zal toenemen. Daarom is het een ideale moment om vaccins klaar te hebben.
De bevoegde autoriteiten blijven een doorlopende risicoanalyse uitvoeren om de strategie aan te passen aan de evolutie van de situatie.