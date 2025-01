Hij krijgt nu zeven maanden cel. Bij een eerste incident wou de politie hem controleren omdat hij vreemd reed, daarna was het nog eens prijs toen hij via het raam wou binnendringen bij zijn buren. Eerder is de man ook al veroordeeld tot vijf jaar waarvan de helft effectief en een rijverbod, voor een zwaar ongeval in Esen, daarbij stierf een fietser. Kort daarop stak hij dan het huis van zijn broer in brand waarvoor hij een celstraf van 6 jaar kreeg.