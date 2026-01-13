Drugsbaron Othman El Ballouti, die in de gevangenis van Brugge verblijft, is betrapt met een telefoon in zijn cel. Dat schrijft De Morgen en het nieuws is ook bevestigd aan persagentschap Belga.
Na enkele jaren als vrijbuiter te leven in Dubai werd El Ballouti in 2024 op vraag van België gearresteerd. De man werd door de correctionele rechtbank in Antwerpen in verschillende strafdossiers veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne. In de zomer van 2025 werd hij door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd.
El Ballouti is de oom van Firdaous, het meisje van 11 jaar oud dat in 2023 om het leven kwam bij een aanslag in Merksem.
"Verontrustend nieuws"
Volgens De Morgen werd de crimineel maandag betrapt tijdens een controle in Brugge. "De gsm werd in beslag genomen en zal uitgelezen worden voor verder onderzoek", schrijft de krant.
"Dat gevangenen die in een bijzonder individueel veiligheidsregime zitten erin slagen om een telefoon te bemachtigen, is zeer verontrustend nieuws."