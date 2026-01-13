Na enkele jaren als vrijbuiter te leven in Dubai werd El Ballouti in 2024 op vraag van België gearresteerd. De man werd door de correctionele rechtbank in Antwerpen in verschillende strafdossiers veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne. In de zomer van 2025 werd hij door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd.

El Ballouti is de oom van Firdaous, het meisje van 11 jaar oud dat in 2023 om het leven kwam bij een aanslag in Merksem.

