"Als de leden zoeken naar een kandidaat die hetzelfde zegt voor de verkiezingen als erna, dan maak ik een grote kans", zegt Schelfhout aan De Standaard. Hij voegt toe dat hij als enige vorig jaar durfde te zeggen dat de partij niet met Alexander De Croo naar de verkiezingen kon. "Ik vond dat hij gerust op plaats 2 kon staan, maar dat we vernieuwing alle kansen moesten geven. En kijk, nu stelt iedereen vast dat het moeilijk is om met de mensen die nu verkozen zijn en tot voor kort in een regering zaten, oppositie te gaan voeren. Tja, dat is dus precies waarvoor ik waarschuwde."