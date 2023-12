"Zo stuurden we het onthardingsdossier van de Westmolenstraat bij, komt er in 2024 een update in het mobiliteitsbeleid met respect voor iedere weggebruiker. Zaal Oosthove zal een groot project worden in de volgende legislatuur. GC Gilwe is een zegen voor de verenigingen, nu is Wervik aan de beurt. Een nieuwe evenementenzaal voor cultuur, jeugd en vrije tijd. Belangrijk is dat we handelaars ondersteunen en kwaliteitsvolle huisvesting verder stimuleren met premies en controles. Zorgen voor onze inwoners dankzij een sociaal maar realistisch beleid."