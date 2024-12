In het distributiecentrum van bpost in Sint-Andries, deelgemeente van Brugge, brak vrijdagavond een zware brand uit. Aanleiding van de brand blijkt een kortsluiting. Er vielen geen gewonden en alle brieven en pakjes werden in veiligheid gebracht, maar de postzaal is wel maximum 3 à 4 weken niet bruikbaar.

Daarom zal de postverdeling voor die periode gebeuren vanuit het distributiecentrum van Oostkamp. "Daardoor kan het gebeuren dat hier en daar een brief of pakje een dag later zal worden besteld", aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy. "De impact is zeer beperkt."