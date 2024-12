Het was wel even vrezen voor erger, want de feestdagen maken dit tot een zeer drukke periode. Maar schade aan pakjes was er dus niet, de brandweer was er zeer snel bij. Het is wel nog afwachten wat de precieze schade aan het pand zal zijn. Volgens de brandweer ontstond het vuur op de eerste verdieping, bij de burelen.

De pakjes en brieven zijn nu overgebracht naar het distributiecentrum in Oostkamp. Men verwacht geen vertragingen of hinder bij de bedeling ervan.