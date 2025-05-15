Billiau is duiker-ontmijner bij de Marine en DOVO. Voor hem heeft de tocht een bijzondere betekenis. “De zee is mijn werkterrein, maar vandaag ook een plek van herinnering en eerbetoon aan mijn ouders,” vertelt hij.

De zwemtocht begon vanochtend vroeg aan de Frans-Belgische grens. Hij wordt de hele dag begeleid door een team in een RHIB-boot. Als alles volgens plan verloopt, komt hij rond middernacht aan in Knokke-Heist.