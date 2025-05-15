Foto Davy Billiau Facebook Wave Of Hope
Militair Davy Billiau is vanmorgen gestart met een uitzonderlijke uitdaging. Vanuit De Panne zwemt hij de volledige Belgische kustlijn af tot in Knokke-Heist. Met de actie ‘Wave of Hope’ wil hij geld inzamelen voor de vzw Wensambulance, die laatste wensen van ongeneeslijk zieke mensen vervult.
Billiau is duiker-ontmijner bij de Marine en DOVO. Voor hem heeft de tocht een bijzondere betekenis. “De zee is mijn werkterrein, maar vandaag ook een plek van herinnering en eerbetoon aan mijn ouders,” vertelt hij.
De zwemtocht begon vanochtend vroeg aan de Frans-Belgische grens. Hij wordt de hele dag begeleid door een team in een RHIB-boot. Als alles volgens plan verloopt, komt hij rond middernacht aan in Knokke-Heist.
'Maatschappelijke betrokkenheid van Marine'
De Belgische Marine steunt de actie volledig. “Dit project toont niet alleen de fysieke weerbaarheid van onze mensen, maar ook hun maatschappelijke betrokkenheid,” klinkt het.
Intussen is er al meer dan 5.600 euro ingezameld. De Marine roept iedereen op om Davy te steunen, langs de kust of met een gift.