Aanmelden
Nieuws
De Kust

Bel­gië wil voor onze kust Rus­si­sche sche­pen onder val­se vlag kun­nen tegenhouden

Kustlijn

België werkt aan een wetswijziging om schepen van de Russische schaduwvloot die onder valse vlag varen, te kunnen onderscheppen, voor onze kust. Dat schrijft De Tijd.

 Uit onderzoek van De Tijd en VRT NWS blijkt dat wereldwijd meer dan vijfhonderd van die Russische tankers onder een valse of zonder vlag varen om sancties te omzeilen. De voorbije maanden doorkruisten ook verschillende verdachte schepen de Noordzee en de Belgische wateren. 

Tot nu toe heeft ons land nog geen enkel schip geënterd. Frankrijk deed dat onlangs wel in de Middellandse Zee en hield daar een olietanker tegen. Minister Annelies Verlinden werkt nu aan een wetswijziging waardoor dat zou veranderen.

De redactie

Meest gelezen

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Keermuur01
Nieuws

Keermuur stort in door regen: kantoren van autobedrijf in Eernegem vernield, werknemers ontsnappen aan erger
Ongeval Lauwe
Nieuws

Drie Franse jongeren crashen aan 100 km/uur in Lauwe tegen tunnel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden