Uit onderzoek van De Tijd en VRT NWS blijkt dat wereldwijd meer dan vijfhonderd van die Russische tankers onder een valse of zonder vlag varen om sancties te omzeilen. De voorbije maanden doorkruisten ook verschillende verdachte schepen de Noordzee en de Belgische wateren.

Tot nu toe heeft ons land nog geen enkel schip geënterd. Frankrijk deed dat onlangs wel in de Middellandse Zee en hield daar een olietanker tegen. Minister Annelies Verlinden werkt nu aan een wetswijziging waardoor dat zou veranderen.