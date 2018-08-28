27°C
Bel­can­to Clas­sic: Wacht­lijst van paar hon­derd fiet­sers’: dit is de wed­strijd die elke wie­ler­fan wil rijden

In Westouter is gisteravond de Belcanto Classic gereden. Dat is een ludieke wedstrijd waarbij niet belangrijk is wie wint. Ook deze editie zat aan het maximum aantal deelnemers.

Belcanto classic 1

De Belcanto Classic is een wielerwedstrijd zonder winnaar of prijzen, met ook heel wat bekende gezichten aan de start, zoals Yves Lampaert en Delfine Persoon. Bezieler is zanger Guido Belcanto.

"Een grote dankbaarheid en een grote opwinding tegelijk en een beetje zenuwachtig ook, want het is toch iets niet alledaags. Wij schrijven geschiedenis, zegt Guido Belcanto.

Belcanto classic 2

"Wachtlijst van paar honderd mensen"

De organisatie wil valpartijen voorkomen door het aantal deelnemers te beperken. In enkele minuten is de koers uitverkocht.

Bert Doise van de organisatie van de Belcanto Classic: "Ik heb mensen moeten weigeren om hier bij te zijn. We hebben een wachtlijst van een paar honderd mensen die hier ook willen koersen. We hebben geen uitslag, geen prijzen voor de eerste, tweede of derde."

Belcanto classic 4
Guido Belcanto Classic

