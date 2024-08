"Enkel aangeven dat stappen zullen ondernomen worden, is niet genoeg", gaat LEVL verder. "Bovendien zijn er kinderen aanwezig in de stadions waar deze verboden gedragingen vertoond worden. Willen we een veilige en respectvolle omgeving voor zowel de supporters als de spelers, dan dienen voetbalclubs en scheidsrechters hun verantwoordelijkheid te nemen en een daadkrachtig beleid door te voeren. We rekenen er dan ook op dat alle partijen actief werk maken van het veroordelen en bestrijden van racisme, zowel voor, tijdens als na een match."