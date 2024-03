Tijdens ‘de grote versteek’ worden de melodieën van de automatische beiaard gewijzigd. Dat gebeurt letterlijk door het versteken van pinnen in de beiaardtrommel, zodat er andere muziek te horen is. Eén van de nieuw geprogrammeerde melodieën is het nummer ‘Twee meisjes’ van Raymond van het Groenewoud. Hij was vandaag aanwezig tijden ‘de grote versteek.'