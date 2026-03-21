Beenhouwerij Jeroen en Joyce uit Avelgem hebben een knappe prestatie geleverd door Belgisch kampioen te worden tijdens een internationale charcuteriewedstrijd in het Nederlandse Heerlen. “We namen deel met dertig huisgemaakte charcuterieproducten en behaalden maar liefst 27 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille”, vertellen ze trots.

“Met onze deelname willen we mensen bewust maken van het verschil tussen ambachtelijke en industriële producten. Wij zijn een ambachtelijke beenhouwerij waar alles nog zelf wordt gemaakt, met volledige transparantie. Klanten kunnen vanuit de winkel zowel de varkens en runderen in onze grote glazen koelruimte zien, ook kunnen ze ons aan het werk zien door de grote ramen van de ateliers."

Van de 800 ingezonden producten kwamen Jeroen en Joyce als beste Belgische deelnemers uit de bus. Ze eindigden als eerste van België en behaalden een knappe vierde plaats internationaal. Daarnaast zijn ze lid van de Belgian Butcherbulls, die in 2028 naar Australië trekken voor het wereldkampioenschap.