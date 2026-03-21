Beenhouwerij Jeroen en Joyce uit Avelgem kroont zich tot Belgisch kampioen in internationale charcuteriewedstrijd
Met een indrukwekkende medailleoogst heeft beenhouwerij Jeroen en Joyce uit Avelgem zich onderscheiden op een internationale charcuteriewedstrijd in het Nederlandse Heerlen. Als beste Belgische deelnemers en vierde internationaal zetten ze hun ambacht en vakmanschap stevig op de kaart. "Wij zijn een ambachtelijke beenhouwerij waar alles nog zelf wordt gemaakt", klinkt het trots.
Beenhouwerij Jeroen en Joyce uit Avelgem hebben een knappe prestatie geleverd door Belgisch kampioen te worden tijdens een internationale charcuteriewedstrijd in het Nederlandse Heerlen. “We namen deel met dertig huisgemaakte charcuterieproducten en behaalden maar liefst 27 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille”, vertellen ze trots.
“Met onze deelname willen we mensen bewust maken van het verschil tussen ambachtelijke en industriële producten. Wij zijn een ambachtelijke beenhouwerij waar alles nog zelf wordt gemaakt, met volledige transparantie. Klanten kunnen vanuit de winkel zowel de varkens en runderen in onze grote glazen koelruimte zien, ook kunnen ze ons aan het werk zien door de grote ramen van de ateliers."
Van de 800 ingezonden producten kwamen Jeroen en Joyce als beste Belgische deelnemers uit de bus. Ze eindigden als eerste van België en behaalden een knappe vierde plaats internationaal. Daarnaast zijn ze lid van de Belgian Butcherbulls, die in 2028 naar Australië trekken voor het wereldkampioenschap.