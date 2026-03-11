De omzetting van de richtlijn zou ervoor moeten zorgen dat het loon van mannen en vrouwen meer naar elkaar toe groeit. Vrouwen verdienen in België gemiddeld 7 procent minder. Organisaties als het VMRI zullen naar de rechter kunnen stappen als mannen en vrouwen niet hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Bedrijven zullen kunnen worden verplicht schadevergoeding te betalen als ze de wet niet volgen, maar ze kunnen ook strafrechtelijke boetes krijgen.

"Gelijk loon voor gelijk werk is de logica zelve", zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen Caroline Gennez. "En de basis voor een meer gelijke en eerlijkere samenleving. Nog altijd krijgen vrouwen minder betaald voor hetzelfde werk. Werkgevers komen daar nog te veel mee weg. Dat moet stoppen."



Ondernemersorganisatie Voka is het niet eens met dat beeld. Volgens hen wordt de situatie verkeerd voorgesteld. "De loonkloof tussen mannen en vrouwen is bijna nergens zo klein als in België", zegt Frank Beckx, CEO van Voka. "De loonkloof bedraagt 0,7 procent volgens cijfers van Statbel, de kleinste van de hele Europese Unie na Luxemburg. Minister Gennez doet het voorkomen alsof we het vele malen slechter doen, maar dat klopt helemaal niet."

Stop de klok

Voka steunt het principe van gelijk loon voor mannen en vrouwen voor gelijk werk. "Wie kan daar nu tegen zijn?", klinkt het. Voka ziet wel extra werk voor de bedrijven. "De Europese loontransparantierichtlijn dreigt werkgevers op te zadelen met alweer een knoert van een administratieve verplichting, bovenop de regeldruk die nu al bestaat."

Volgens de organisatie dreigt de richtlijn bedrijven op te zadelen met een zware administratieve last, bovenop de regels die er nu al zijn. Daarom pleit Voka, samen met andere werkgeversorganisaties, voor een zogenaamde ‘stop de klok’: een tijdelijke pauze van twee jaar voor de invoering van de richtlijn.

"Die pauze is essentieel om tot een substantiële vereenvoudiging van de richtlijn te komen op Europees niveau. Als de loontransparantierichtlijn zou worden omgezet in Belgisch recht, dan moet dat zo minimaal mogelijk gebeuren zonder enige vorm van goldplating."