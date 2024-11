Een tiental silo’s staan al op een ponton klaar om naar de haven van Antwerpen versleept te worden. De tanks zijn 30 meter hoog en hebben een volume van ongeveer 3.000 kubieke meter. Voor het bedrijf uit Harelbeke is het handig om de silo's in West-Vlaanderen te bouwen. Voor de haven van Oostende is het dan weer goed om niet alleen op windmolens in te zetten. Zij leveren trouwens materiaal en personeel.

“Uiteindelijk volgen wij de havenrichtlijnen en zorgen wij voor de kraanmannen, de uitwijzers, de forkmannen. Zij zorgen mee met het team van Geldof tot een veilige werking en de constructie van de tanks”, zegt Jean Fauconnier, terminal manager Haven Oostende.