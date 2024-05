In februari 2021 kwam een man van 53 uit Diksmuide om het leven, bij werken aan het sluizencomplex in Ooigem. Hij viel toen bijna 10 meter naar beneden in een koker en verdronk. Het arbeidsauditoraat eiste 24.000 euro boete voor het bedrijf. Maar vorige maand werd de firma vrijgesproken door de Brugse strafrechtbank. Het is nu aan het hof van Beroep om een oordeel te vellen.