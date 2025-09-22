Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de Filips van den Elzaslaan, in het centrum van Kortrijk, is vannacht brand uitgebroken in een gebouw met een zevental studio’s. De oorzaak was een defect aan de batterij van een elektrische scooter, die nochtans nieuw was. Twee studio’s zijn uitgebrand.
De brand brak uit rond middernacht. Het vuur ontstond op het gelijkvloers maar breidde zich snel uit naar de eerste verdieping. De brandweer van de zone Fluvia kreeg het vuur snel onder controle en kon verdere uitbreiding voorkomen. Drie bewoners raakten bevangen door de rook en werden voor verzorging en controle naar het ziekenhuis gebracht.
Grote batterij
De brand is zeker ontstaan door de grote batterij van een elektrische scooter. De batterij was aan het opladen en vatte vuur door een kortsluiting.