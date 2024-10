"Het is vooral een financiële opportuniteit of een noodzaak om de zaal te rentabiliseren. Die is sinds een paar jaar van ons, en we willen de witte vlekken in de agenda eruit halen. Mits wat organisatie kunnen we met een zaal van 5.000 plaatsen mooi complementair zijn met het casino en de Grote Post in Oostende", legt CEO van Filou Oostende, Jürgen Vanpraet uit.

Concurrentie wordt het voor de andere eventlocaties in Oostende niet. "Hier zullen we eigenlijk een tiental keer iets organiseren wat het casino overstijgt, om een arenagevoel te hebben. Dat we dat kunnen aanbieden in dezelfde stad, is een supertroef voor de stad en zelfs voor het kursaal", zegt Pieter De Wulf van Groep 24.