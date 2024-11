Niet alleen de sleutels, ook een lijst met lopende dossiers zoals de opvolging van voetbalploeg KVDO of de randparking aan het Maria Hendrikapark geeft Tommelein over aan zijn opvolger. Net als de burgemeestersjerp.

Maandagavond is er in Oostende de installatievergadering. Dan is John Crombez officieel burgemeester.