Volgens hem moet het debat gaan over thema’s zoals PFAS, pensioenen, renovatiepremies en luchtkwaliteit, niet over zijn persoon. Een nieuwe voorzitter kan volgens Dhondt voor een frisse start zorgen. Het partijbestuur beslist binnenkort wanneer nieuwe voorzittersverkiezingen plaatsvinden.

Eerder stopte Natacha Waldmann als ondervoorzitter, de Oostendse was destijds de 'running mate' van Dhondt in de strijd om het voorzitterschap.