Bart Dhondt stopt als voor­zit­ter bij Groen

Bart Dhondt (Foto Groen)

Bart Dhondt stopt als voorzitter van Groen. In een video op Instagram zegt de Oostendenaar dat zijn beperkte zichtbaarheid in de media een eigen leven begon te leiden en de focus op het partijwerk dreigde te verstoren. 

Dhondt zet een stap opzij om de focus weer op de partij te richten. Hij benadrukt dat Groen het voorbije jaar hard werkte, sterk oppositiewerk leverde en opnieuw meer leden aantrekt.

Volgens hem moet het debat gaan over thema’s zoals PFAS, pensioenen, renovatiepremies en luchtkwaliteit, niet over zijn persoon. Een nieuwe voorzitter kan volgens Dhondt voor een frisse start zorgen. Het partijbestuur beslist binnenkort wanneer nieuwe voorzittersverkiezingen plaatsvinden.

Eerder stopte Natacha Waldmann als ondervoorzitter, de Oostendse was destijds de 'running mate' van Dhondt in de strijd om het voorzitterschap.

