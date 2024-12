Dhondt haalde 49,1 procent van de stemmen in de eerste ronde. Bright Adiyia haalde 28,3 procent, Celia Groothedde 20,3 procent. Omdat geen van de kandidaten een meerderheid haalde, is een tweede ronde nodig. De leden kunnen opnieuw stemmen van woensdagochtend tot donderdagmiddag. Indien nodig, volgt daarna nog een derde stemronde op vrijdag. 3.500 leden brachten een stem uit in de eerste ronde en dat is een record volgens de partij.

Bart Dhondt is al twaalf jaar gemeenteraadslid in Brussel, maar komt uit Oostende. Zo stond hij er in 2006 ook op de Groen-lijst. De Oostendse Natacha Waldmann doet als running mate van Dhondt een gooi naar de functie ondervoorzitter.