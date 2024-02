Barco krijgt de erkenning voor hun vernieuwende laserprojectoren, die ze in Kortrijk maken en die zorgen voor betere beeldkwaliteit in een kwart van de cinemazalen wereldwijd. “In de projector zitten enorm veel kleine spiegeltjes. En op die manier maken we dan een helder of een donker puntje op het scherm. En zo zijn er 9 miljoen kleine spiegeltjes die samen het beeld vormen dat jullie allemaal zien op het scherm. Zodanig dat als je naar het beeld kijkt de kleinste details van het beeld kunt zien. De haren, de huid… ”, leggen Peter Janssens en Goran Stojmenovik van Barco uit.

Barco viert net z’n 90Ste verjaardag. De award kon dus op geen beter moment komen.