Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft die vergunning nu vernietigd. Die oordeelt dat de Vlaamse Regering niet voldoende verantwoordt waarom de windmolen op die locatie vergunbaar is. Een van de kritieken luidt dat de Vlaamse regering niet zorgvuldig heeft onderzocht of de windmolen wel past in de omgeving en de Raad treedt dat argument bij. Het is volgens de Raad ook niet duidelijk of de verplichte bufferzone volledig werd gerealiseerd.