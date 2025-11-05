Barcelonafan die supportersbus in Brugge in brand stak straks vrijuit door fout in vertaalde dagvaarding?
In het dossier rond de busbrand in Brugge, vlak voor Club Brugge – FC Barcelona op 5 november, vraagt de verdediging van een 25-jarige Barcelonafan dat de dagvaarding nietig of onontvankelijk wordt verklaard. Op de Spaanse vertaling van de dagvaarding stond namelijk een foutieve datum: 11 december 2026.
De man wordt vervolgd voor onopzettelijke brandstichting op een Lijnbus aan de Vrijdagmarkt, waar volgens de eerste vaststellingen pyrotechnisch materiaal vuur zou hebben gevat. Alle inzittenden konden tijdig geëvacueerd worden.
Volgens advocaat Simon Bekaert tast de fout de rechten van verdediging aan, en bovendien werd bij deze snelrechtprocedure geen onderzoeksrechter gevorderd en gaf de beklaagde geen akkoord.
Het openbaar ministerie benadrukt dat de correcte Nederlandstalige dagvaarding wél tijdig werd overgemaakt en dat de vergissing in de vertaling geen invloed had, aangezien de advocaten aanwezig waren op de zitting. De verdediging reageert dat ze de juiste datum via de pers moesten vernemen.
Ondertussen heeft de verdediging een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Volgens hen tonen camerabeelden dat niet hun cliënt maar een andere Barcelonafan het Bengaals vuur ontbrandde.
De Brugse correctionele rechtbank beslist op 18 december of de dagvaarding geldig is.