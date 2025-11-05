Het openbaar ministerie benadrukt dat de correcte Nederlandstalige dagvaarding wél tijdig werd overgemaakt en dat de vergissing in de vertaling geen invloed had, aangezien de advocaten aanwezig waren op de zitting. De verdediging reageert dat ze de juiste datum via de pers moesten vernemen.

Ondertussen heeft de verdediging een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Volgens hen tonen camerabeelden dat niet hun cliënt maar een andere Barcelonafan het Bengaals vuur ontbrandde.

