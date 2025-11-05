10°C
Brugge

Bar­cel­ona­fan die sup­por­ters­bus in Brug­ge in brand stak straks vrij­uit door fout in ver­taal­de dagvaarding?

Brand bus brugge

In het dossier rond de busbrand in Brugge, vlak voor Club Brugge – FC Barcelona op 5 november, vraagt de verdediging van een 25-jarige Barcelonafan dat de dagvaarding nietig of onontvankelijk wordt verklaard. Op de Spaanse vertaling van de dagvaarding stond namelijk een foutieve datum: 11 december 2026.

De man wordt vervolgd voor onopzettelijke brandstichting op een Lijnbus aan de Vrijdagmarkt, waar volgens de eerste vaststellingen pyrotechnisch materiaal vuur zou hebben gevat. Alle inzittenden konden tijdig geëvacueerd worden.

Volgens advocaat Simon Bekaert tast de fout de rechten van verdediging aan, en bovendien werd bij deze snelrechtprocedure geen onderzoeksrechter gevorderd en gaf de beklaagde geen akkoord.

Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand

Het openbaar ministerie benadrukt dat de correcte Nederlandstalige dagvaarding wél tijdig werd overgemaakt en dat de vergissing in de vertaling geen invloed had, aangezien de advocaten aanwezig waren op de zitting. De verdediging reageert dat ze de juiste datum via de pers moesten vernemen.

Ondertussen heeft de verdediging een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Volgens hen tonen camerabeelden dat niet hun cliënt maar een andere Barcelonafan het Bengaals vuur ontbrandde.

Bus Barcafansbrand
Nieuws

Chauffeurs De Lijn gaan toch Arsenal-supporters vervoeren naar stadion in Brugge

De Brugse correctionele rechtbank beslist op 18 december of de dagvaarding geldig is.

Belga

