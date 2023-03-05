B-FAST slaat zijn tenten op in een weide Armoedestraat in Roeselare. Op minder dan drie uur tijd verrijst hier een basiskamp dat ook op internationale missies wordt opgezet. Douches, elektriciteit, een keuken en internet, alles is aanwezig.

Eindpunt van opleiding

Rik Telamon, coördinator Civiele Veiligheid: “De commandotent en de medische tent zijn onze prioriteiten. En dan bouwen we verder de base of operation op. Dit is het eindpunt van een driedaagse opleiding. Alle deelnemers hebben eerst acht uur theoretische opleiding gehad, dit is de theorie omzetten in de praktijk zodat ze klaar zijn om bij een eventuele B-FAST missie ingezet te worden als logistiek expert.”

Gouverneur onder de indruk

Aan deze oefening werken zo’n 50 mensen mee, onder meer van de civiele bescherming, maar ook medische hulpverleners en mensen van defensie. De gouverneur, die in onze provincie rampen en noodsituaties coördineert, is onder de indruk. Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen: “Dit is enorm professioneel. Mijn eerste vraag is natuurlijk altijd: als we het nodig hebben. Wat dan? B-FAST moet altijd operationeel blijven. Maar ik hoor ook dat ze nu bezig zijn met offertes te maken om dergelijk materiaal ter beschikking te stellen van de civiele bescherming. Die ook kunnen gebruikt worden door de gouverneurs bij rampenplanning.”

Aardbeving

B-FAST komt in actie bij internationale rampen zoals aardbevingen of overstromingen, op vraag van de getroffen landen. Schepen Matthijs Samyn uit Roeselare is vereerd dat het basiskamp in zijn stad wordt opgezet. Hij ging zelf al mee met enkele missies van B-FAST. “Normaal gaan ze altijd in Marche-en-Famenne gaan oefenen, maar er was een probleem met de datum. Het is een beetje thuiskomen bij de B-FAST familie. Ik heb verschillende missies gedaan, onder andere De Filipijnen, een aardbeving in Turkije, toen was ik teamleader in 2023.”

De hulpverleners blijven eten zullen ook overnachten in hun B-FAST basiskamp in Roeselare. Tegen morgenmiddag 12 uur zal de weide helemaal ontruimd zijn.