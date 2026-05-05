AZ West en AZ Oos­ten­de gaan nauw samen­wer­ken en zijn tegen 2030 één organisatie

AZ West in Veurne en AZ Oostende gaan nauwer samenwerken. Tegen 2030 zal het één organisatie zijn. Ze maakten het nieuws vanmorgen bekend.

Beide ziekenhuizen zullen blijven werken vanop hun vertrouwde plek in Veurne en de twee campussen in Oostende. De ziekenhuizen behouden hun eigen erkenningsnummer en mensen die er nu werken behouden hun job. Door samen te werken hopen ze om meer dokters aan te trekken. Nu al werken de apotheken en de datateams samen. De verdere integratie zal stap voor stap gebeuren.

Expertise versterken

"De zorg wordt steeds complexer en ziekenhuizen staan vandaag voor grote uitdagingen. Door nauwer samen te werken, kunnen we onze expertise verder versterken en creëren we meer ruimte voor subspecialisatie. Zo bouwen we samen aan een sterke organisatie die klaar is voor de zorgnoden van morgen," zegt Bart De Bock, algemeen directeur AZ Oostende.

Bert Cleuren, algemeen directeur AZ West: "Met deze samenwerking kiezen we bewust voor de toekomst van de zorg in onze regio. Door onze krachten te bundelen kunnen we kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame zorg blijven garanderen voor de inwoners van de Westhoek, de kustregio en alle omliggende gemeenten."

AZ West AZ Damiaan

