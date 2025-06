Tijdens de operatie ondersteunt de robot de chirurg in realtime. Infraroodcamera's en optische trackers brengen de knie tot op 0,2 millimeter nauwkeurig in kaart. Een CT-scan vooraf is niet nodig. De chirurg behoudt op elk moment de controle, maar krijgt extra precisie en live feedback over de spanning van de kniebanden en de balans van het gewricht.