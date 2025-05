Dirk Sioen reageerde zo: “Zou de VRT beter niet meer meedoen, ze zullen veel geld besparen ofwel: zend eens nen normale gewone echte Belg daar naartoe moet dat altijd zo extreem zijn.”

Axel Weydts: “In een tijd waarin onze rechten onder druk staan is het absoluut not done dat een zittende schepen van Open-VLD (en ex-burgemeester) in Zonnebeke zich denigrerend uitspreekt over onze Red Sebastian. Wat geeft hem het recht om te bepalen wat 'normaal' is en 'niet normaal'. Voor Vooruit is het belangrijk dat je kan zijn wie je wil zijn.”

“Deze week gaat de Pride door in Brussel, waar ikzelf ook aanwezig zal zijn. Net dat soort uitspraken toont aan hoe broodnodig het blijft de rechten van mensen te beschermen.”