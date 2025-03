“Het was een ontzettend moeilijke beslissing. Ik ben een gevoelsmens. Integriteit is voor mij het allerbelangrijkste. Dat voelde ik niet bij de partij die de burgemeester levert in de voorbije onderhandelingen. Dat was menselijk ook een erg zware periode. Hoe hard ik ook probeer, ik kan dat niet van me afzetten. Constructief samenwerken met hen lukt mij om die reden niet meer. Dat lukt onze N-VA schepenen en mijn collega gemeenteraadsleden wel. Ik vind trouwens dat ze dat fantastisch doen.”