Op 25 augustus 2023 kwam er bij politiezone Arro Ieper een melding binnen over verdachte handelingen rond een zeecontainer die in Geluwe op een ongewone en afgelegen plaats in de buurt van de A19 stond. Bij een controle door de politie werden er in de container drie Toyota’s ontdekt. Oude matrassen moesten schade aan het koetswerk voorkomen. De wagens bleken diezelfde nacht gestolen te zijn in Antwerpen en Nederland.