18°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Auto rijdt gevel in na onge­val in Astrid­laan in Assebroek

Politie zwaailicht

Gisterenavond om 21:05 reed een personenauto in de Astridlaan komende van Brugge, rijdende in de richting van Oedelem. Ter hoogte van huisnummer 287 kwam hij in aanrijding met een ander voertuig. Hierbij reed hij nog drie andere geparkeerde auto’s aan en kwam hij terecht in de gevel van een rijhuis. 

Men kon onmiddellijk schade aan de gasleiding vaststellen met mogelijks ontploffingsgevaar. Zowel de elektriciteit als het verkeer werden in ruime perimeters afgesloten.

Buurtbewoners werden ingelicht en gevraagd hun woning voorlopig te verlaten. De bestuurder van het voertuig die de aanrijding veroorzaakte is licht gewond. Er is sprake van alcoholintoxicatie. 

Ondertussen werd de perimeter teruggebracht tot 50 meter en is er geen ‘gas’ gevaar meer.

Redactie
Ongeval

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval Dentergem

Zware kop-staartbotsing in Dentergem: drie motorrijders gewond bij ongeval
Actie Openbaar Vervoer Station Brugge

Actie aan station Brugge voor betrouwbaarder openbaar vervoer
Ongeval wielertoeristen Wingene

Drie wielertoeristen gewond bij aanrijding met auto in Wingene
Ongeval Fiesster Izegem

Fietsster (71) zwaargewond na ongeval met auto in Izegem
2023-09-10 00:00:00 - Jongetje van 10 sterft onder metalen doel in Kemmel

Jongen (10) sterft onder doel op speelplein: Heuvelland erkent fouten, familie vraagt schadevergoeding
Obstakels2

Verenigingen testen hoe toegankelijk Veurne is voor minder mobiele mensen
Aanmelden