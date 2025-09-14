Men kon onmiddellijk schade aan de gasleiding vaststellen met mogelijks ontploffingsgevaar. Zowel de elektriciteit als het verkeer werden in ruime perimeters afgesloten.

Buurtbewoners werden ingelicht en gevraagd hun woning voorlopig te verlaten. De bestuurder van het voertuig die de aanrijding veroorzaakte is licht gewond. Er is sprake van alcoholintoxicatie.

Ondertussen werd de perimeter teruggebracht tot 50 meter en is er geen ‘gas’ gevaar meer.