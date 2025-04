In Brugge is deze namiddag rond 13u40 een Franse wagen in de Ringvaart beland. Er zaten drie personen in: een opa met zijn twee kleinkinderen. Twee van hen werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis: de opa (73) en één kleinkind (10). Ondanks de medische hulp overleden beiden later aan hun verwondingen, dat meldt het parket.