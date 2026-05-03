Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Op vrijdagmiddag 8 mei kon de politiezone VLAS van Kortrijk in de wijk Sint-Elisabeth een roekeloze bestuurder en zijn kompanen stoppen. "Dat gebeurde na veelvuldig patsergedrag waarbij de veiligheid van andere weggebruikers in het gedrang kwam", zo meldt de politiezone.
De feiten gebeurden telkens tijdens de middag, zowel aan het Stationsplein als in de wijk Sint-Elisabeth. Een jongeman in zijn Citroën Saxo werd de afgelopen dagen al meerdere keren opgemerkt omwille van zijn roekeloos rijgedrag. De auto zat hierbij telkens helemaal vol met 4 passagiers.
De politiezone VLAS kreeg veel oproepen binnen. Het ging steeds over gevaarlijk en patserig rijgedrag: telkens hard remmen om dan met gierende banden op te trekken en aan een veel te hoge snelheid de bocht nemen, zonder rekening te houden met oversteekplaatsen en zebrapaden. Daarbij reed de auto met alle ramen open zodat de heel luide muziek die afgespeeld werd door iedereen kon gehoord worden.
De bestuurder bracht doelbewust de fysieke integriteit in gevaar van andere weggebruikers
Vrijdagmiddag, na een discrete achtervolging vanaf het Stationsplein, zonder dat de bestuurder extra kon opgejaagd worden, werd de Citroën Saxo aan de kant gezet aan het plein voor de Sint-Elisabethkerk. Zowel de bestuurder als de 4 passagiers werden geïdentificeerd. Het waren allemaal jonge mannen. De bestuurder behaalde pas 2 weken geleden zijn rijbewijs.
“De bestuurder bracht doelbewust de fysieke integriteit in gevaar van andere weggebruikers", aldus Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone VLAS. "Er werd door de PZ VLAS dan ook beslist om de auto in beslag te nemen en in de speciaal voorziene kooi in de ondergrondse parking Veemarkt onder te brengen. De bestuurder zal binnenkort gehoord worden door de burgemeester, daarna wordt dan beslist hoelang het voertuig in beslag genomen blijft.”