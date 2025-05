Rond half één merkte een voorbijganger de felle vlammen op in een afgelegen veldje langs de snelweg en sloeg onmiddellijk alarm. De brandweer was snel ter plaatse en had de uitslaande brand vlug onder controle. Toch viel er weinig meer te redden: het voertuig brandde volledig uit.

Bij aankomst bleek dat er geen spoor was van de bestuurder of mogelijke inzittenden. Bovendien waren de nummerplaten van de auto verwijderd. Ook de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is lopende.