Auteur Bart Moeyaert uit Brug­ge wint met kin­der­boek Atman!’ pres­ti­gi­eu­ze Wou­ter­tje Pie­ter­se Prijs

Auteur Bart Moeyaert uit Brugge en illustrator Mark Janssen hebben de 39e editie van de Woutertje Pieterse Prijs gewonnen. Ze krijgen de prijs voor hun boek Atman!, dat bekroond werd als het mooiste Nederlandstalige kinderboek van het afgelopen jaar. De Woutertje Pieterse Prijs bekroont werken die uitblinken in taal, illustratie, vorm en inhoud. 

Atman! vertelt het verhaal van de negenjarige At, die brood gaat halen bij de bakker maar de weg naar huis niet meer vindt. Wat begint als een eenvoudige vraag om hulp, groeit uit tot een tocht vol vreemde ontmoetingen en hindernissen.

Zo kruist At het pad van een gehaaste man, een piratenvrouw en een mysterieus wezen in een diep woud. Uiteindelijk eindigt zijn reis waar hij thuishoort: voor een herkenbare rode deur van z’n huis, waar zijn vader hem opgelucht in de armen sluit.

“Ambacht en kunstenaarschap in elke vezel”

De jury was koos voor Atman! Omdat het boek “in elke vezel ambacht en kunstenaarschap uitdraagt en kinderen serieus neemt, zonder door de knieën te gaan of over hun hoofden heen te praten.” Volgens het jury keert het boek terug naar de kracht van de mondelinge vertelling, met aandacht voor ritme, klank en verbeelding van taal.

Met de Woutertje Pieterse Prijs winnen Moeyaert en Janssen een bedrag van €15.000.

Anneleen Vandamme

Meest gelezen

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Aardappelen actie 1
Nieuws

Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”
Ongeval Seapark
Nieuws
Update

Remsysteem liet het wellicht afweten: 7 gewonden nadat attractie naar beneden valt in Boudewijn Seapark

