Austra­li­sche jon­gen met autis­me uren­lang ver­mist in Brug­ge, tot agent in bur­ger hem vindt

De politie van Brugge is vanmiddag urenlang op zoek geweest naar een jongen van 11 jaar in de binnenstad van Brugge. Een Australisch gezin dat de stad bezocht, was plots hun zoon kwijt en vond hem niet terug. Net voor de politie het parket van West-Vlaanderen wou verwittigen over de verdwijning, kwam het verlossende telefoontje dat de jongen terecht was.

Het is de lokale politie van Brugge zelf die het nieuws deelt op de sociale media. Er kwam bij hen een oproep binnen dat een Australische jongen van 11 jaar spoorloos was in de Brugse binnenstad. Bovendien heeft de jongen autisme en een mentale beperking. Heel wat interventieploegen gingen daarop meteen op zoek maar na uren zoeken, kwamen ze de jongen niet op het spoor. 

Verlossende telefoontje

De zoektocht leverde niets op waardoor de politie het parket van West-Vlaanderen wou inlichten. Net dan kwam het verlossende telefoontje dat de jongen in het Politiehuis in Brugge zat. Een collega trof het kind in Brugge aan, toen hij niet aan het werk was. Daarop bracht hij de jongen naar het politiebureau. Wat later kon het kind herenigd worden met zijn Australische familie.

