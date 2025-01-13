Auchan, net als sportketen Decathlon in handen van de Franse familie Mulliez, is een samenwerking aangegaan met Intermarché. Het plan moet wel nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten.

Concreet zal Auchan een juridische entiteit oprichten om de supermarkten te blijven uitbaten, maar dan via een franchisecontract met Intermarché. Het vastgoed zou daarbij in handen blijven van Auchan.

