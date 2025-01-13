Auchanwinkels krijgen andere naam, populaire hypermarkten net over de grens behouden naam
De Franse warenhuisketen Auchan wil zowat 300 van zijn supermarkten vanaf eind 2026 in franchise uitbaten als Intermarché of Netto. Dat plan heeft de financieel noodlijdende supermarktketen dinsdag bekendgemaakt. Maar de hypermarkten waar West-Vlamingen massaal op afkomen gaan gewoon verder als Auchan.
Auchan, net als sportketen Decathlon in handen van de Franse familie Mulliez, is een samenwerking aangegaan met Intermarché. Het plan moet wel nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten.
Concreet zal Auchan een juridische entiteit oprichten om de supermarkten te blijven uitbaten, maar dan via een franchisecontract met Intermarché. Het vastgoed zou daarbij in handen blijven van Auchan.
Populaire hypermarkten blijven
In marktaandeel is Auchan in Frankrijk de op vier na grootste retailer. Intermarché is derde en nam in juni nog 81 Franse winkels van het Belgische Colruyt over.
Met de Auchan-hypermarkten heeft de operatie niets te maken, bevestigt een woordvoerster van het bedrijf. De grote winkels vlakbij de Belgische grens in Roncq en Grande Synthe, populair bij West-Vlamingen omwille van de goedkopere wijn en andere dranken, blijven dus gewoon als Auchan bestaan. Het bedrijf zegt te geloven dat de megawinkels "geen model van het verleden zijn".