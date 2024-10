De meeste deelnemers lopen een halve marathon en maar liefst 2500 lopers wagen zich aan een volledige versie. Voor de wandelaars is er ook een Family walk voorzien, waarbij het allemaal wat rustiger kan. Tijdens hun tocht kruisen de deelnemers verschillende locaties in de stad en komen ze ook in het nabijgelegen Damme terecht.

Iedereen finisht aan het Belfort, iets wat de route heel uniek maakt volgens schepen van Sport Franky Demon. “Het unieke decor is de grote troef van deze wedstrijd. Wie meeloopt, krijgt unieke plekken te zien, wie supportert, kan unieke plaatjes schieten”, aldus de schepen.