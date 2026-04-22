Astrid (90) en Frans (94) uit Moor­s­le­de zijn 71 jaar getrouwd: Ik was eerst beschaamd, maar als ik een pin­tje op had … Dan was hij sterker”

Astrid (90) en Frans (94) uit Moorslede zijn 71 jaar getrouwd: "Onze eerste kus was aan het kasteel"

Weinigen doen het hen na: Astrid Compernolle (90) en Frans Louage (94) uit Moorslede zijn vandaag 71 jaar getrouwd. Dat werd maandagvoormiddag gevierd met bloemen van de burgemeester. De kranige negentigers wonen nog altijd thuis en hun kinderen hopen alvast op dezelfde sterke genen. "We hebben vier maanden een beetje stiekem verkering gehad, want ik was nog zo jong", klonk het bij het koppel. 

Astrid Compernolle (90) en Frans Louage (94) zijn exact vandaag 71 jaar getrouwd en dat moet uiteraard gevierd worden. Ze kregen maandagvoormiddag alvast bloemen van de burgemeester. 

Tussen de twee was het meteen liefde op het eerste gezicht. "Het was geen lelijke madam hé en hij had heel mooi haar in bekkens", klonk het bij het koppel. "Ze heeft me genomen voor mijn haar en heeft de rest erbij gekregen."

Astrid (90) en Frans (94) uit Moorslede zijn 71 jaar getrouwd: "Onze eerste kus was aan het kasteel"

Ze leerden elkaar kennen tijdens het dansen in café La Poste in Dadizele (Moorslede). "Ik was beschaamd in het begin, maar als ik een pintje op had ... Dan was hij sterker." 

Niet veel later was er die eerste kus. "Aan het kasteel, hier aan het bos. We hebben dan vier maanden een beetje stiekem verkering gehad, want ik was nog zo jong. Ze mochten dat niet weten thuis."

Na het huwelijk kregen ze drie kinderen. Intussen zijn er ook zes klein - en zeven achterkleinkinderen. Frans heeft 40 jaar in de plaatselijke melkerij gewerkt, maar ook nu zijn ze beiden nog erg actief. "Ze doet niets liever dan schoonmaken, zelfs de straat maakt ze schoon. Ze zegt dan dat ze de straat gaat vegen." 

Maar hun gezamenlijke hobby is tuinieren. Hij op het land en zij in de serre. Zoon Philip hoopt alvast dat dit nog enkele jaren mag blijven duren. "Dat is een unicum hé. Het spreekwoord zegt: 'op ieder potje past een dekseltje'. Dat is hier zo."

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

7 supporters van AA Gent veroordeeld na vandalisme in Jan Breydelstadion van Club Brugge
Herstelling van rechterrijstrook tussen Aalbeke en Doornik gestart op snelweg E403
