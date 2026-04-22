Ze leerden elkaar kennen tijdens het dansen in café La Poste in Dadizele (Moorslede). "Ik was beschaamd in het begin, maar als ik een pintje op had ... Dan was hij sterker."

Niet veel later was er die eerste kus. "Aan het kasteel, hier aan het bos. We hebben dan vier maanden een beetje stiekem verkering gehad, want ik was nog zo jong. Ze mochten dat niet weten thuis."

Tuinieren

Na het huwelijk kregen ze drie kinderen. Intussen zijn er ook zes klein - en zeven achterkleinkinderen. Frans heeft 40 jaar in de plaatselijke melkerij gewerkt, maar ook nu zijn ze beiden nog erg actief. "Ze doet niets liever dan schoonmaken, zelfs de straat maakt ze schoon. Ze zegt dan dat ze de straat gaat vegen."

Maar hun gezamenlijke hobby is tuinieren. Hij op het land en zij in de serre. Zoon Philip hoopt alvast dat dit nog enkele jaren mag blijven duren. "Dat is een unicum hé. Het spreekwoord zegt: 'op ieder potje past een dekseltje'. Dat is hier zo."