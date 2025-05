De hulpdiensten werden op zaterdag 6 maart 2021 rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij in het centrum van Tielt. Leander Quintyn verwittigde zelf de hulpdiensten: "‘Ik ben neergestoken in de Felix D’Hoopstraat," zei hij aan de telefoon. Hij werd even later zwaargewond, met drie steekwonden, aangetroffen in die straat. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij een dik uur later aan zijn verwondingen overleed. Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer drie messteken had gekregen.